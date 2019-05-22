На машине Боттаса заменят сцепление после провала на старте Гран-при Испании
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что сцепление, которое он использовал на Гран-при Испании, будет убрано с его машины. Напомним, на старте гонки в Испании Боттас проиграл позицию Льюису Хэмилтону.
«Мы, как и обычно, рассмотрели все детали, которые мы можем улучшить со своей стороны и со стороны команды. Мы поняли причину этого — дело было наверняка в сцеплении.
Но со стороны управления был момент, что, когда я находился на пределе сцепления, я допустил колебания крутящего момента сцепления. Мы внесли изменения, чтобы предотвратить это. Надеюсь, что это больше не повторится и мы сможем продвинуться дальше», — приводит слова Боттаса RaceFans.
Валттери Боттас занимает второе место в личном зачёте чемпионата.
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