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На машине Боттаса заменят сцепление после провала на старте Гран-при Испании

На машине Боттаса заменят сцепление после провала на старте Гран-при Испании
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что сцепление, которое он использовал на Гран-при Испании, будет убрано с его машины. Напомним, на старте гонки в Испании Боттас проиграл позицию Льюису Хэмилтону.

«Мы, как и обычно, рассмотрели все детали, которые мы можем улучшить со своей стороны и со стороны команды. Мы поняли причину этого — дело было наверняка в сцеплении.

Но со стороны управления был момент, что, когда я находился на пределе сцепления, я допустил колебания крутящего момента сцепления. Мы внесли изменения, чтобы предотвратить это. Надеюсь, что это больше не повторится и мы сможем продвинуться дальше», — приводит слова Боттаса RaceFans.

Валттери Боттас занимает второе место в личном зачёте чемпионата.

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