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Стролл: остаётся надеяться на дождь

Стролл: остаётся надеяться на дождь
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал результаты первых двух тренировок Гран-при Монако. По словам Стролла, у него не было темпа в ходе заездов в четверг.

«Даже не знаю, что сказать, сегодня у меня вообще не было темпа. Сессия прошла очень тяжело. Машины была очень плохо управляема, ощущения не самые приятные. Завтра у нас будет целый день, чтобы понять, что происходит, и внести изменения.

Не думаю, что у меня есть проблемы с тем, чтобы проявить себя во время свободных заездов, просто так складывается ситуация. Надежда на дождь? Конечно, на это и остаётся надеяться (улыбается)», — передаёт слова Лэнса Стролла корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонка Гран-при Монако пройдёт 26 мая.

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