Албон остался доволен балансом

Тайский пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Монако.



«Это был хороший день, было здорово, мне очень нравится эта трасса. Думаю, что мы смогли найти верный баланс болида, так что теперь нам нужно просто изучить информацию, полученную сегодня, чтобы правильно настроить машину и подготовиться к субботе. Мы внесли пару изменений перед второй сессией, и мне нравится, как машина себя чувствует. Мы осторожны в ожиданиях, потому что другие команды прибавят в субботу, но закончить сессию в первой пятёрке было очень приятно», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.



Александер Албон по итогам первых двух тренировок в Монако показал 14-е и пятое времена соответственно.