Хэмилтон: я был вполне доволен настройками и очень горд за команду

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Монако.
«Места каждого гонщика — приехать в Монако и обладать машиной, с которой можно демонстрировать свои способности. Я очень горд за команду. Наша цель — попробовать сделать что-то действительно позитивное в этот уик-энд. Мы внесли небольшие изменения по ходу сессий, но я был вполне доволен настройками.
Каждый год, что мы приезжаем сюда, трасса становится быстрее, и ты действительно замечаешь это, когда приезжаешь мимо барьеров. Перед 12-м поворотом ты сохраняешь столь высокую скорость, а затем прямо впереди — стена. На подъёме к «Казино» то же самое. Здесь невероятно напряжённо, так что нужно быть сконцентрированным», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба его команды.
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