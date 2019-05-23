Хэмилтон: я был вполне доволен настройками и очень горд за команду

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Монако.



«Места каждого гонщика — приехать в Монако и обладать машиной, с которой можно демонстрировать свои способности. Я очень горд за команду. Наша цель — попробовать сделать что-то действительно позитивное в этот уик-энд. Мы внесли небольшие изменения по ходу сессий, но я был вполне доволен настройками.



Каждый год, что мы приезжаем сюда, трасса становится быстрее, и ты действительно замечаешь это, когда приезжаешь мимо барьеров. Перед 12-м поворотом ты сохраняешь столь высокую скорость, а затем прямо впереди — стена. На подъёме к «Казино» то же самое. Здесь невероятно напряжённо, так что нужно быть сконцентрированным», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба его команды.