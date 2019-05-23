Албон: повторить пятое место в субботу уже не получится

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Монако, по итогам которых ему удалось показать четырнадцатое и пятое время. Спортсмен подчеркнул, что повторить пятое место в день квалификации ему не удастся.

«Индикатор хорошего дня в Формуле-1 — количество журналистов, которое тебя окружает. Сегодня вас здесь очень много, так что это положительный знак. Сегодня я просто старался почувствовать уверенность за рулём болида. Я прекрасно понимаю, что в субботу команды значительно прибавят и пятое место повторить уже не получится.



Моя программа ничем не отличалась от той, что была у Даниила, несмотря на то что это мой первый опыт в Формуле-1 в Монако. При этом не могу сказать, что опыт на другой городской трассе в Баку мне сильно помог здесь. Там много прямых и есть скоростные повороты, а здесь всё очень медленно. Проблемой в первой части квалификации будет прогрев шин и трафик. Уверен, что перед последней попыткой в последнем повороте будет паровозик как минимум из 15 машин, которые почти остановятся. И прогреть шины в такой момент будет самым важным моментом», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.