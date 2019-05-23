Квят: живу в Монако, но когда работаю, останавливаюсь в отеле

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как проводит гоночный уик-энд в Монако и признался, что, невзирая на то, что его постоянное место жительство находится непосредственно в этом княжестве, на время этапа Формулы-1 он предпочитает останавливаться в гостинице.
«Монако делает особенным то, что здесь меньше людей, чем обычно. Хотя к субботе наверняка подъедут болельщики. А так я люблю Монако, здесь можно наслаждаться жизнью, диско-музыка всегда поблизости, люди пропускают по паре стаканчиков тут и там. Остановился ли я сейчас дома или в отеле? В отеле. Когда работаю, обычно останавливаюсь именно в отеле, такая привычка. Понимаю, что это может звучать странно, потому что я живу в Монако, но мне комфортнее в комнате отеля во время уик-энда», — передаёт слова россиянина корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 23 мая 2019
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