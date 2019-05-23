Квят: в Монако «яйца» увеличиваются, но пилота не замедляют!

Видно, как Даниил Квят соскучился по Формуле-1. И как он изменился. Россиянин много шутит, а если случаются неприятности, гораздо более философски к ним относится. А уж в Монако сам бог велел наслаждаться жизнью. Странно только, что проживая в Монте-Карло, Даниил решил поселить в номере отеля на время Гран-при. В беседе с журналистами Квят объяснил эту странность и рассказал, как увеличиваются в размере его «яйца» после соприкосновения со стеной в Монако.

Команда подвела Квята, потеряв колёса. Но Даниил справился Квят обгонял даже Кими по внешнему радиусу, но без ложки дёгтя не обошлось.

— Даниил, всё ли прошло по плану сегодня?

— Не могу сказать, что это был прямо хороший день. Скорее, правильное сказать, что это был нормальный старт уик-энда. У меня нет больших опасений по какому-либо поводу, есть небольшие недочёты, которые мы в состоянии исправить. Речь о деталях, но не о глобальных проблемах с машиной. Я вообще не переживаю сейчас, всё должно быть окей.

— Вы жаловалось по радио на какую-то проблемы по ходу первой части свободных заездов. Что там было?

— Что-то было не в порядке с тормозами. Они не работали так, как надо. А в Монако, как вы понимаете, плохо работающие тормоза не внушают оптимизма. Поэтому нам пришлось заехать обратно в боксы и починить тормоза.



— Серьёзная ли была проблема?

— Не очень, но в Монако такие маленькие детали и составляют общую картину. Не работает одно, не работает другое, и вот ты уже далеко позади. К счастью, мы решили эту проблему, так что это всё позади.



— Насколько вы уверены в машине здесь? Комфортно ли было её пилотировать по узким улицам Монте-Карло?

— В общем и целом да. Предстоит проанализировать несколько вещей, пятница как раз и будет потрачена на это. Это даст возможность нам понять, чего именно не хватает.

Так Квят еще не сходил: соперник протаранил его… задним ходом Бывший напарник по команде лишил Даниила отличного шанса на очки. Правда, многое пошло не так ещё до этого.

— Каким вам видится расклад сил в середине пелотона по первым прикидкам по сравнению с Барселоной?

— Пока очень сложно оценить расстановку сил. Я концентрируюсь исключительно на себе и своих проблемах, так что не смотрел, как выступили другие команды. У меня нет понимания, поменяется ли расклад тут. Это Монако, тут может случиться всё, что угодно.



Бессмысленно заниматься прогнозами на квалификацию и гонку. Сегодня впереди были одни, в субботу могут быть другие.

Даниил Квят Фото: Peter Fox/Getty Images

— Как бороться с трафиком в Монако? В первой части квалификации это всегда неприятная ситуация.

— Надо довериться инженерам, внимательно слушать, что они говорят. И, конечно, не забывать смотреть по сторонам и доверять ещё и своим собственным глазам. Нужно постараться избегать большого скопления машин, хотя в Монако это практически невозможно. Посмотрите, что было сегодня в некоторых эпизодах. Если попадаешь в пробку в Монако, ничего не можешь поделать. Это особенность этой легендарной трассы. Секрет успеха – всегда быть начеку!

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— В Монако нетипичное расписание – в пятницу все отдыхают. Сбивает ли это с ритма и тяжелее ли вернуться в тонус в субботу?

— Это не сбивает с ритма, но вносит коррективы в планирование. К тому же из-за этого расклад сил может меняться сильнее, потому что за день отдыха можно изменить больше, чем за вечер пятницы. Говорю вам, исходя из своего личного опыта. Так что мы приедем в субботу утром на трассу с более чётким пониманием того, в каком направлении двигаться дальше.

— Что делает Гран-при Монако особенным?

— Здесь меньше людей, чем обычно. Хотя к субботе наверняка подъедут болельщики. А так я люблю Монако, здесь можно наслаждаться жизнью, диско-музыка всегда поблизости, люди пропускают по паре стаканчиков тут и там.



— Вы здесь живёте дома или в отеле?

— В отеле. Когда работаю, обычно останавливаюсь именно в отеле, привычка. Понимаю, что это может звучать странно, потому что я живу в Монако, но мне комфортнее в комнате отеля во время уик-энда.

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— Несколько лет назад было очень популярное видео, как вы буквально облизывали стены в Монако. Насколько важно подъезжать к ним максимально близко, чтобы показать хорошее время?

— На самом деле это просто заставляет ваши «яйца» увеличиваться в размере (смеётся). Тяжёлые «яйца» замедляют пилота, потому что дают лишний вес? Нет, до такого не доходит (смеётся).



Если серьёзно, небольшое касание стены вполне допустимо на городских трассах. Важно не перейти грань и не сломать подвеску. К примеру, в Баку я поцеловал стену и боялся, что подвеска сломана, но, к счастью, она выдержала, и я показал хорошее время. Иногда у вас просто нет времени подумать, вы просто идёте по зову сердца и делаете вещи.