Де Врис выиграл первую гонку Формулы-2 в Монако, Шумахер устроил аварию

Ник де Врис из команды ART Grand Prix выиграл первую гонку пятого этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Монако. Голландец стартовал с поул-позиции, лидировал на протяжении всей дистанции и первым закончил дистанцию — это вторая подряд и шестая в Формуле-2 победа де Вриса. Второе место занял пилот UNI-Virtuosi Лука Гьотто, а третьим стал Нобухару Мацусита из Carlin. Топ-5 замкнули Сержио Сетте Камара и Дориан Бокколаччи.
Артём Маркелов, который в этот уик-энд заменяет в MP Motorsport Джордана Кинга, несмотря на штраф в 10 секунд за срезку поворота, занял седьмое место. Другой россиянин — Никита Мазепин — закончил гонку 11-м.
Мик Шумахер на первом отрезке гонки сражался в первой пятёрке, но одним из первых совершил пит-стоп и вынужден был прорываться через трафик. В одном из эпизодов немец зацепил машину Татьяны Кальдерон, после чего гонщицу развернуло поперёк полотна, а её автомобиль заблокировал трассу. Инцидент привёл к красным флагам, а Шумахер позже получил штрафной проезд по пит-лейн. Мик в итоге классифицирован на 14-м месте.
Лидер чемпионата Николас Латифи в ходе гонки поучаствовал в нескольких столкновениях и в итоге занял 13-ю позицию, не набрав очков. В общем зачёте отрыв Латифи сократился до одного очка. На вторую позицию вышел де Врис, третьим идёт Гьотто. Артём Маркелов за счёт седьмого места вышел на 16-е место в чемпионате, Никита Мазепин занимает 17-ю строчку.
Вторая гонка этапа в Монако стартует завтра, 25 мая, в 18:15 по московскому времени. С поул-позиции стартует Луи Делетраз, Артём Маркелов начнёт гонку вторым.
Формула-2. Монако, первая гонка (топ-10)
1. Ник де Врис (ART) — 41 круг
2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +3,0
3. Нобухару Мацусита (Carlin) +4,0
4. Сержио Сетте Камара (DAMS) +5,4
5. Дориан Бокколаччи (Campos) +9,1
6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +62,5
7. Артём Маркелов (MP) +1 круг
8. Луи Делетраз (Carlin) +1 круг
9. Антуан Юбер (BWT Arden) +1 круг
10. Ральф Бошунг (Trident) +1 круг
11. Никита Мазепин (ART) +1 круг…
14. Мик Шумахер (Prema) +1 круг.
Положение в чемпионате (топ-10)
1. Николас Латифи (DAMS) — 93 очка
2. Ник де Врис (ART) — 92
3. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 85
4. Джек Эйткен (Campos) — 62
5. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 45
6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 42
7. Антуан Юбер (BWT Arden) — 28
8. Джордан Кинг (MP Motorsport) — 26
9. Нобухару Мацусита (Carlin) — 23
10. Дориан Бокколаччи (Campos) — 22…
14. Мик Шумахер (Prema) — 14…
16. Артём Маркелов (MP) — 6…
17. Никита Мазепин (ART) — 4.
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