Де Врис выиграл первую гонку Формулы-2 в Монако, Шумахер устроил аварию

Ник де Врис из команды ART Grand Prix выиграл первую гонку пятого этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Монако. Голландец стартовал с поул-позиции, лидировал на протяжении всей дистанции и первым закончил дистанцию — это вторая подряд и шестая в Формуле-2 победа де Вриса. Второе место занял пилот UNI-Virtuosi Лука Гьотто, а третьим стал Нобухару Мацусита из Carlin. Топ-5 замкнули Сержио Сетте Камара и Дориан Бокколаччи.

Артём Маркелов, который в этот уик-энд заменяет в MP Motorsport Джордана Кинга, несмотря на штраф в 10 секунд за срезку поворота, занял седьмое место. Другой россиянин — Никита Мазепин — закончил гонку 11-м.

Мик Шумахер на первом отрезке гонки сражался в первой пятёрке, но одним из первых совершил пит-стоп и вынужден был прорываться через трафик. В одном из эпизодов немец зацепил машину Татьяны Кальдерон, после чего гонщицу развернуло поперёк полотна, а её автомобиль заблокировал трассу. Инцидент привёл к красным флагам, а Шумахер позже получил штрафной проезд по пит-лейн. Мик в итоге классифицирован на 14-м месте.

Лидер чемпионата Николас Латифи в ходе гонки поучаствовал в нескольких столкновениях и в итоге занял 13-ю позицию, не набрав очков. В общем зачёте отрыв Латифи сократился до одного очка. На вторую позицию вышел де Врис, третьим идёт Гьотто. Артём Маркелов за счёт седьмого места вышел на 16-е место в чемпионате, Никита Мазепин занимает 17-ю строчку.

Вторая гонка этапа в Монако стартует завтра, 25 мая, в 18:15 по московскому времени. С поул-позиции стартует Луи Делетраз, Артём Маркелов начнёт гонку вторым.

Формула-2. Монако, первая гонка (топ-10)

1. Ник де Врис (ART) — 41 круг

2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +3,0

3. Нобухару Мацусита (Carlin) +4,0

4. Сержио Сетте Камара (DAMS) +5,4

5. Дориан Бокколаччи (Campos) +9,1

6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +62,5

7. Артём Маркелов (MP) +1 круг

8. Луи Делетраз (Carlin) +1 круг

9. Антуан Юбер (BWT Arden) +1 круг

10. Ральф Бошунг (Trident) +1 круг

11. Никита Мазепин (ART) +1 круг…

14. Мик Шумахер (Prema) +1 круг.



Положение в чемпионате (топ-10)

1. Николас Латифи (DAMS) — 93 очка

2. Ник де Врис (ART) — 92

3. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 85

4. Джек Эйткен (Campos) — 62

5. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 45

6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 42

7. Антуан Юбер (BWT Arden) — 28

8. Джордан Кинг (MP Motorsport) — 26

9. Нобухару Мацусита (Carlin) — 23

10. Дориан Бокколаччи (Campos) — 22…

14. Мик Шумахер (Prema) — 14…

16. Артём Маркелов (MP) — 6…

17. Никита Мазепин (ART) — 4.