Косаченко не видит смысла в возвращении Квята в «Ред Булл»

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко поделилась мнением о перспективах пилота «Торо Россо» Даниила Квята в Формуле-1, отметив, что не видит особого смысла в возвращении россиянина в «Ред Булл».
«Стоит ли Даниилу возвращаться в „Ред Булл“? По поводу того, стоит или нет, отвечу так: что будет делать Макс Ферстаппен в конце 2020 года? Если разговоры, что он покинет «Ред Булл» оправдаются, это будет для Дани возможностью вернуться обратно. Но действительно — стоит ли? Если оттуда уходит Ферстаппен, это некий знак, что команда больше не топовая. Какой в этом смысл? Мне кажется, качественно отработать в команде второго эшелона, к которой относят «Торо Россо», — это больший показатель, чем хорошая езда на более сильном болиде.
Мы не знаем, что будет в 2021 году, когда машины претерпят кардинальные изменения. А предпосылок для перехода Дани в старшую команду в этом или в следующем году не вижу. Не думаю, что доктор Марко что-то будет менять. Посмотрите, как они горой стоят за Гасли! Говорят всем, какой Пьер хороший. Но никто этого не видит. А Даня в «Ред Булле» сразу после появления в команде за любые ошибки стал получать нагоняй", — приводит слова Косаченко Sportbox.
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