Бинотто: Леклера нельзя назвать пилотом, который допускает много ошибок

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что Шарля Леклера нельзя назвать пилотом, который допускает много ошибок. По словам Бинотто, Леклер со временем станет целостным пилотом.



«Леклеру всё ещё нужно набираться опыта, и он его получает. Он усердно работает над своим прогрессом изо дня в день, тесно сотрудничая с инженерами. Он знает о своих ошибках.



Я считаю, что сейчас для Шарля правильно искать пределы. Для своего возраста он является очень зрелым гонщиком, поэтому было бы неправильно называть его пилотом, который допускает много ошибок. Он очень стабильный, что вы можете увидеть в гонках. В долгосрочной перспективе Шарль Леклер станет действительно целостным пилотом», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPrix.