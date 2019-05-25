К. Уильямс: уверена, что могу вывести «Уильямс» из кризиса

Заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс заявила, что сможет вывести команду из непростой ситуации. Так, она прокомментировала слова бывшего пилота Жака Вильнёва, заявившего, что сэру Фрэнку Уильямсу стоило отдать команду сыну Джонатану, а не дочери.

«Если бы мне сказали, что надо вновь работать в пресс-службе, я бы согласилась. Хочу участвовать в жизни команды, занимаюсь этим не ради денег. Я действительно чувствую ответственность за «Уильямс», команда занимает большую часть моей жизни.

Уверена, что могу быть полезной, могу вывести команду из кризиса. Если однажды пойму, что не справляюсь с задачей, то уйду.

Неприятно, когда нас критикуют люди, не владеющие всей информацией. Я всегда бываю честна. Если кого-то что-то беспокоит, всегда можно сказать мне об этом прямо. Сдаваться — не в моём характере», — приводит слова Уильямс The Telegraph.