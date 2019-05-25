Хэмилтон: перед поворотом Rascasse едва удержал машину, стена была очень близко

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако, а также признал, что в ходе одного из эпизодов он едва не попал в аварию.
«Удивительный результат. Каждый мечтает гоняться в Монако. Абсолютно каждый ребенок, который занимается автоспортом. Была отличная битва с Боттасом. Вы не представляете, что значит этот поул для меня. Хочу поблагодарить команду за работу. Мне сегодня удался потрясающий круг, вряд ли что-то можно было сделать лучше, я был на пределе. Перед поворотом Rascasse я едва удержал машину, стена была очень близко», — передаёт слова британского пилота корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Второе место в квалификации Гран-при Монако занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, с третьей позиции старт примет Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
- 25 мая 2019
-
18:08
-
17:48
-
17:33
-
17:22
-
17:17
-
17:05
-
16:43
-
16:20
-
15:49
-
15:36
-
15:26
-
15:05
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:14
-
12:27
-
11:13
-
10:53
-
09:45
-
09:00
-
00:54
- 24 мая 2019
-
23:20
-
22:25
-
21:13
-
20:42
-
20:26
-
19:59
-
19:42
-
19:13
-
17:40
-
16:25
-
15:56
-
15:54
-
15:26