Хэмилтон: перед поворотом Rascasse едва удержал машину, стена была очень близко

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако, а также признал, что в ходе одного из эпизодов он едва не попал в аварию.

«Удивительный результат. Каждый мечтает гоняться в Монако. Абсолютно каждый ребенок, который занимается автоспортом. Была отличная битва с Боттасом. Вы не представляете, что значит этот поул для меня. Хочу поблагодарить команду за работу. Мне сегодня удался потрясающий круг, вряд ли что-то можно было сделать лучше, я был на пределе. Перед поворотом Rascasse я едва удержал машину, стена была очень близко», — передаёт слова британского пилота корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Второе место в квалификации Гран-при Монако занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, с третьей позиции старт примет Макс Ферстаппен на «Ред Булл».