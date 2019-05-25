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Гасли вызван к стюардам и может быть оштрафован

Гасли вызван к стюардам и может быть оштрафован
Авто / Формула-1 0

Французский пилот «Ред Булл» Пьер Гасли вызван к стюардам Гран-при Монако после завершения квалификации, сообщает GPblog.

Стюарды проведут расследование относительно инцидента с его участием. Гасли помешал пилоту «Хааса» Ромену Грожану на быстром круге в конце второго сегмента. Впоследствии тот не вышел в третий сегмент сессии. Грожан пожаловался, что Пьер слишком резко замедлился, чем испортил ему круг.

В квалификационной сессии Пьер Гасли показал пятый результат, в очередной раз уступив напарнику по команде.

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