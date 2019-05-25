Албон разочарован результатом в квалификации Гран-при Монако

Пилот «Торо Россо» Александер Албон в квалификации Гран-при Монако впервые прошёл в третий сегмент и в итоге показал десятый результат. Но после завершения сессии спортсмен отметил, что недоволен итогом и рассчитывал на лучшие показатели.

«Не думаю, что меня можно поздравить с попаданием в третий сегмент впервые в карьере. Учитывая, как прошёл четверг, разочарован десятым результатом. Конечно, рассчитывал на большее. Машина вела себя по-другому по сравнению с четвергом, не знаю пока, в чём именно причина. В принципе, было комфортно пилотировать, но время было хуже. Уверен, мы в состоянии были показать более высокий результат. Насколько более высокий? Сложно сказать, мог ли я «выстрелить» в район шестого-седьмого места, но выше десятого был точно способен. Слышал, что завтра может пойти дождь. Не знаю, насколько актуален этот прогноз, но если это случится, будет интересно и опасно», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.