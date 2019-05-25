Грожан: едва не врезался в Гасли, но это не его вина

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Монако, по итогам которой он показал лишь тринадцатое время. Француз не сумел выйти в финальный сегмент квалификации из-за блокировки со стороны Пьера Гасли. Вместе с тем Грожан не склонен возлагать вину за инцидент на пилота «Ред Булл».
«Трафик стоил нам шанса на выход в третий сегмент. Я едва не врезался в Гасли, но это не его вина. С такими зеркалами мы не можем видеть происходящее и полагаемся на радио. Не думаю, что он был предупреждён командой. То же самое со мной произошло в Бахрейне во время инцидента с Ландо Норрисом. Я недоволен. Штраф Гасли мне никак не поможет и не изменит результат квалификации и мою позицию. Это Монако, квалификация здесь ключевой фактор, так что особо надеяться нам не на что», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».
- 25 мая 2019
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