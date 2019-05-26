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Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят — седьмой

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят — седьмой
Авто / Формула-1 0

В Монте-Карло завершилась гонка Гран-при Монако Формулы-1. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Физически на второй позиции финишировал Макс Ферстаппен, но по ходу гонки он получил штраф в пять секунд за небезопасный выезд с пит-стопа, из-за чего откатился на четвёртую строчку.

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на седьмой позиции. Его напарник по команде Александер Албон финишировал восьмым.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 78 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602
3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,537
5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946
6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,454
7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574
8. Александер Албон («Торо Россо») +55,200
9. Ромен Грожан («Хаас») +1.00,894
10. Даниэль Риккардо («Рено») +1.01,034
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,06,801
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал.

Формула-1 2019. Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
26 мая 2019 года, воскресенье. 16:10 МСК
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:43:28.437
2
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+2.602
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+3.162
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