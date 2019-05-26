Хюлькенберг: Леклер был слишком агрессивен, переоценил свои силы

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Монако, где он финишировал 14-м, и прокомментировал инцидент с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.



«Моя гонка, по сути, продолжалась до инцидента с Леклером, после которого у меня был прокол. Пришлось ехать в боксы, я потерял ещё несколько позиций, а потом случился ещё один затор в предпоследнем повороте. Всё шло только хуже и хуже. Очень разочаровывающий день, мы понимали, что машина позволяла претендовать на более высокие позиции.



Я думаю, что Шарль был слишком агрессивен: он был достаточно далеко в том эпизоде, чтобы рисковать атакой. И всё равно я оставил ему достаточно места, чтобы мы оба выжили в том повороте. Он «поцеловал» меня сзади и сам ушёл в разворот. Это было слишком амбициозно с его стороны. Инженер предупредил меня, что Шарль приближается, но всё равно мне кажется, что он был слишком расстроен из-за вчерашней квалификации и переоценил свои силы. Это Монако, такие манёвры тут не всегда работают», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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