Хюлькенберг: Леклер был слишком агрессивен, переоценил свои силы

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Монако, где он финишировал 14-м, и прокомментировал инцидент с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.
«Моя гонка, по сути, продолжалась до инцидента с Леклером, после которого у меня был прокол. Пришлось ехать в боксы, я потерял ещё несколько позиций, а потом случился ещё один затор в предпоследнем повороте. Всё шло только хуже и хуже. Очень разочаровывающий день, мы понимали, что машина позволяла претендовать на более высокие позиции.
Я думаю, что Шарль был слишком агрессивен: он был достаточно далеко в том эпизоде, чтобы рисковать атакой. И всё равно я оставил ему достаточно места, чтобы мы оба выжили в том повороте. Он «поцеловал» меня сзади и сам ушёл в разворот. Это было слишком амбициозно с его стороны. Инженер предупредил меня, что Шарль приближается, но всё равно мне кажется, что он был слишком расстроен из-за вчерашней квалификации и переоценил свои силы. Это Монако, такие манёвры тут не всегда работают», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
- 26 мая 2019
-
20:10
-
20:06
-
19:52
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:34
-
19:08
-
19:08
-
19:01
-
18:43
-
18:42
-
18:38
-
18:29
-
18:28
-
17:58
-
16:35
-
15:43
-
15:28
-
14:55
-
14:00
-
13:59
-
13:27
-
12:38
-
12:17
-
12:00
-
11:00
-
09:41
-
00:54
- 25 мая 2019
-
23:23
-
22:32
-
21:39
-
21:16
-
21:04
-
20:40