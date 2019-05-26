Боттас: Ферстаппен не оставил мне места
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Монако, который он завершил на третьей позиции.
«Я расстроен итогами уик-энда, у нас была скорость, а в квалификации я хоть и уступил, но совсем немного. По этой причине моя задача сегодня была сложнее, мне пришлось ехать на пит-стоп на одном круге с Льюисом Хэмилтоном. В итоге какое-то время я потерял на пит-стопе, из-за чего Ферстаппен опередил меня на пит-лейн и случился инцидент.
Он не оставил мне места, и одна из шин оказалась пробита. Хорошо, что я потерял всего пару позиций. Но в итоге я застрял сзади. Под конец гонка напоминала воскресный променад. Третье место меня не очень радует, но всё могло быть куда хуже», — приводит слова Боттаса BBC.
- 26 мая 2019
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