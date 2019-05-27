Грожан: наехал на белую линию только частью колеса, но получил наказание
Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги гран-при Монако.
«Результат вышел лучше, чем мы ожидали. В этом мы не сомневаемся. Мы попробовали использовать стратегию, отличную от остальных. Албон на «Торо Россо» слишком долго был впереди нас и в итоге к моменту, когда я оказался на свободной трассе, мои шины оказались изношены.
Мы сделали всё, что могли. Жаль, что я не смог опередить Сайнса, потому что на той стадии гонки я был быстрее. А затем я получил штраф. Я хочу посмотреть повтор, кажется, я наехал на белую линию только частью колеса, но получил наказание. В любом случае мы упустили шанс заработать много очков из-за итогов квалификации», — приводит слова Ромена Грожана пресс-служба команды.
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