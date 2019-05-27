Булье: я мог бы вернуться к работе в Формуле-1

Бывший спортивный директор «Макларена» Эрик Булье подчеркнул, что он мог бы вернуться на работу в команду Формулы-1.



«Слухи о том, что я могу возглавить какую-нибудь команду, появляются каждый день. Я 20 лет руководил командами и вполне мог бы вернуться к работе, если бы мне подошёл график и если я смог бы передать роль посла Гран-при Франции кому-нибудь другому.



Какая команда в Формуле-1 запомнилась мне больше других? Сложно сказать. Они разные, у каждой есть своя история и культура. И у меня были хорошие отношения со всеми. Нет ничего важнее победы в Формуле-1, поэтому лучшие мои воспоминания — победы Райкконена в «Лотусе». В «Макларене» я сделал всё, что мог. Жаль, что мы не достигли результата», — приводит слова Эрика Булье F1Only.