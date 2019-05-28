Магнуссен: я хотел, чтобы двигатель взорвался

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что из-за разочаровывающего выступления на Гран-при Монако он надеялся, что не сможет добраться до финиша по техническим причинам. Магнуссен финишировал на 12-й позиции, но из-за штрафа переместился на 14-е место.



«Я хотел, чтобы двигатель взорвался. Обидно получить такой результат, как в Монако, когда мы были сильны на протяжении всего уик-энда и команда проделала потрясающую работу. Команда мне предоставила именно те инструменты, которые нужны для продуктивной работы и хорошего выступления. Мы были хороши в этот уик-энд.



Очень жаль. Я не хочу делать какие-либо выводы по поводу того, что произошло, мне просто обидно за команду и я разочарован собой», — приводит слова Кевина Магнуссена Motorsport.