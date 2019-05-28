Росберг считает, что в ситуации с Ферстаппеном и Ботассом виноват «Ред Булл»

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал инцидент, произошедший с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время Гран-при Монако. Из-за столкновения с Боттасом на выходе из боксов голландцу дали пятисекундный штраф. В итоге он, финишировав вторым, в протоколе оказался лишь четвёртым. По мнению Росберга, в ситуации был виноват не сам «Ферстаппен», а «Ред Булл».
«Ред Булл» допустил ошибку, выпустив Ферстаппена прямо на Боттаса. Члены команды должны были ему сказать, что там находится Боттас, чтобы Ферстаппен оставил свободное место. Я всегда говорил нашим механикам, чтобы они напоминали мне на выходе из боксов о необходимости посмотреть по сторонам.
Уверен, что «Ред Булл» не сделал всего этого. Эти мелочи могут повлиять на результат. Чтобы выиграть чемпионат мира, важная каждая деталь», — приводит слова Росберга GP Blog.
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