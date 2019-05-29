Райкконен — о Гран-при Монако: была скучная гонка

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен подвёл итоги Гран-при Монако Формулы-1, где он не сумел побороться за финиш в очковой зоне. Райкконен финишировал на 17-й позиции.
«Мы не ожидали лёгких выходных, и, к сожалению, так оно и получилось. Это была довольно скучная гонка — обогнать кого-то было невозможно. В итоге мы финишировали на той позиции, на которой закончили первый круг.
Несмотря на повреждение переднего антикрыла, проблемы до и после остановок в боксах и контакт со Строллом, моя позиция не претерпела серьёзных изменений. Всё это практически не повлияло на итог.
Это Монако. Когда едешь за кем-то, его практически невозможно обогнать, если с его машиной всё в порядке. То же можно сказать и о том, кто едет за тобой. Единственное, что могло изменить ситуацию, это дождь, но и его на трассе не было», — цитирует Райкконена GP Fans.
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