«Ред Булл» получит четвёртую версию двигателя «Хонды» в Монце

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что рассчитывает на новинки от «Хонды». По мнению Марко, его команде пока не хватает мощности, чтобы побороться за поул-позишен.

«Нам предстоит пройти ещё много гонок, мы прогрессируем. «Ред Булл» удалось решить проблемы, но в финале квалификации «Мерседес» был быстрее, с помощью своего двигателя они обогнали нас на 0,3 уже на первом секторе.

Мы недооценили прогресс «Феррари» и «Мерседеса» в межсезонье. Но уже в Монце мы получим новый двигатель. Эта силовая установка будет уже четвёртой версией мотора. Исходя из предоставленных нам данных, этот двигатель будет гораздо эффективнее», — цитирует Марко Motorsport Magazin.

Напомним, пока пилоты «Ред Булл» не поднимались выше третьего места в новом сезоне, хотя формально Макс Ферстаппен финишировал на Гран-при Монако вторым, но штраф отбросил голландца на четвёртую позицию.