Вольф не верит, что «Мерседес» выиграет все гонки в сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф по-прежнему не рассчитывает на то, что его пилоты выиграют все гонки Формулы-1 в текущем сезоне. Об этом Вольф заявил после того, как Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Монако. Напомним, Хэмилтон выиграл четыре гонки, а его напарник Валттери Боттас — две.
«Валттери знает, что вернётся ещё сильнее и покажет себя в Монреале. Не сомневаюсь.
Сможем ли мы выиграть все гонки в нынешнем сезоне? Нет, это нереалистичная задача. Я даже не думаю об этом.
Нужно сохранять скромность, стоять обеими ногами на земле, а не летать в облаках. И у нас действительно такой психологический настрой в команде», — цитирует Вольфа GrandPX.News.
Отметим, что журналисты уже спрашивали Вольфа о возможности провести безупречный сезон. Тогда функционер также призвал членов команды не думать об этом.
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