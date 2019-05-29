Масса: невозможно провести гонку в Рио в 2020 году
Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Фелипе Масса подчеркнул, что перенос Гран-при Бразилии в Рио-де-Жанейро в 2020 году ему кажется практически невозможным. Ранее в прессе появилась информация, что гонка в 2020 году может остаться в Сан-Паулу.
«Идея о гонке в Рио-де-Жанейро мне показалась странной. Я просто услышал слова президента о том, что к 2020 году построят трассу в Рио. Я сразу сказал, что это невозможно. Восемь месяцев, год. За это время почти невозможно подготовить трассу. Я был очень удивлён.
Потом начали говорить про 2021 год. Это гораздо вероятнее. Главный вопрос в том, кто будет платить за строительство. Это должны быть деньги частника, а не из бюджета страны», — приводит слова Фелипе Массы Motorsport Week.
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