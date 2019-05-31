Хэмилтон сообщил, что «Мерседес» привезёт в Канаду обновлённый двигатель

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что после Гран-при Монако команда готовит обновления, которые в числе прочего коснутся и силовой установки.

«Знаю, что после гонки в Монако ребята вернулись на базу и работают над развитием машины. Скорее всего, к следующей гонке мы получим новую силовую установку. Так что машина продолжит развиваться, так же как мы», — приводит слова британца F1i.

Следующим этапом чемпионата мира Формулы-1 станет Гран-при Канада. Этап в Монреале будет проходить с 7 по 9 июня.

После шести этапов сезона «Мерседес» тотально доминирует. Пилоты команды выиграли все шесть гонок, при этом пять раз оформив победный дубль. Лидером зачёта пилотов является Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов команда отрывается от ближайшего преследователя на 118 очков.