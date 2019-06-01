Перес: у «Рейсинг Пойнт» светлое будущее
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подчеркнул, что у команды большой потенциал и светлое будущее. Напомним, что с покупкой команды консорциумом канадских бизнесменов, «Рейсинг Пойнт» получила дополнительные инвестиции и начала модернизацию старых объектов завода. В феврале «Рейсинг Пойнт» выкупила трассу в Нортгемптоншире.
«Строительство новых объектов, определённо, показывает то что у команды хороший потенциал и это серьёзный шаг вперёд. Это требует времени, но план действительно обнадёживает. Приятно видеть, что у кманды светлое будущее.
Сейчас команда находится в лучшем положении, чем когда-либо», — приводит слова Серхио Переса F1i.
Сейчас команда занимает пятое место в чемпионате, имея в своём активе 17 очков.
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