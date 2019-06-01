Феттель сравнил Леклера и Райкконена
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель убеждён, что давление, создаваемое новобранцем команды Шарлем Леклером, идёт на пользу всей команде. Также немец сравнил потенциал бывшего напарника по команде, Кими Райкконена, и монегаска.
«Наша борьба идёт на пользу команде. Мы подталкиваем друг друга. Оба пилота ищут пределы в работе машины, и это лишь плюс для „Феррари“. Мы находим какие-то ограничения, а затем работаем над тем, чтобы избавиться от них.
Всем понятно, что Леклер очень талантлив. Но будет справедливо сказать, что в прошлом напарники по команде также не были простыми. Не думаю, что Кими был медленным. Хотя, конечно, у них с Шарлем разный стиль, это разные пилоты и разные люди", — приводит слова Феттеля F1i.
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