«Феррари» получит обновлённое переднее крыло перед Гран-при Франции

Руководство «Феррари» продолжает попытки найти решение проблем, которые не позволяют конкурировать с «Мерседесом» на старте сезона. В «Скудерии» убеждены, что конфигурация трассы на Гран-при Канады позволит болидам быть конкурентоспособными без значительных обновлений.
Но уже к Гран-при Франции в итальянской команде готовят серьёзные обновления. В частности, в Ле-Кастелле «Феррари» будет использовать новое переднее крыло, которое должно будет увеличить уровень прижимной силы на переднюю ось, сообщает итальянская редакция Motorsport.
При этом уточняется, что в Маранелло не намерены менять переднюю подвеску. Напомним, после шести этапов чемпионата лучшим результатом «Феррари» является второе место на Гран-при Монако. Команда отстаёт от «Мерседеса» уже на 118 очков.
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