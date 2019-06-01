«Феррари» получит обновлённое переднее крыло перед Гран-при Франции

Руководство «Феррари» продолжает попытки найти решение проблем, которые не позволяют конкурировать с «Мерседесом» на старте сезона. В «Скудерии» убеждены, что конфигурация трассы на Гран-при Канады позволит болидам быть конкурентоспособными без значительных обновлений.

Но уже к Гран-при Франции в итальянской команде готовят серьёзные обновления. В частности, в Ле-Кастелле «Феррари» будет использовать новое переднее крыло, которое должно будет увеличить уровень прижимной силы на переднюю ось, сообщает итальянская редакция Motorsport.

При этом уточняется, что в Маранелло не намерены менять переднюю подвеску. Напомним, после шести этапов чемпионата лучшим результатом «Феррари» является второе место на Гран-при Монако. Команда отстаёт от «Мерседеса» уже на 118 очков.