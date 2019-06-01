Алонсо: если вернусь на «Инди-500», то выберу наилучший вариант

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо после провала в квалификации «500 миль Индианаполиса» в мае 2019 года, заявил, что если он и вернётся в IndyCar для участия в легендарной гонке, то выберет для этого наилучший для себя вариант.

«Я должен буду изучить доступные варианты. Если я буду участвовать в гонке „500 миль Индианаполиса“ ещё раз, я изучу все возможности и выберу лучшую из них», — приводит слова испанца GPblog.

В 2019 году Алонсо попробовал отобраться в гонку «Инди-500» с командой «Макларен», но не сумел пройти квалификацию.

В нынешнем сезоне Алонсо на регулярной основе выступает в чемпионате WEC. В скором времени он примет участие в другой легендарной для автоспорта гонке — «24 часа Ле-Мана».