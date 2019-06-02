7 действующих пилотов вошли в топ-100 самых влиятельных людей Ф-1

Издание Paddock Magazine опубликовало список топ-100 самых влиятельных людей Формулы-1 в 2019 году. В него вошли семь действующих пилотов. Самое высокое место из них занимает пятикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, расположившийся на 21-м месте.
На 33-м месте идёт четырёхкратный чемпион мира, пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен занимает 44-е место. 49-е место у напарника Хэмилтона Валттери Боттаса. Новобранец «Феррари» Шарль Леклер расположился на 53-й строчке.
Чемпион мира сезона-2007 Кими Райкконен занимает 63-е место. Последним из действующих пилотов в рейтинге числится Даниэль Риккардо из «Рено», расположившийся на 72-м месте.
Лидером списка самых влиятельных людей в Формуле-1 является глава Liberty Media Чейз Кэри.
- 2 июня 2019
-
13:02
-
11:54
-
10:52
-
09:18
-
00:56
-
00:48
- 1 июня 2019
-
23:59
-
22:48
-
21:30
-
20:49
-
20:32
-
18:53
-
17:51
-
16:36
-
15:56
-
14:41
-
13:47
-
12:42
-
12:42
-
11:45
-
10:57
-
09:34
-
01:44
-
01:05
- 31 мая 2019
-
23:19
-
22:36
-
22:00
-
20:23
-
20:01
-
18:55
-
17:59
-
17:07
-
17:00
-
16:14
-
15:41