7 действующих пилотов вошли в топ-100 самых влиятельных людей Ф-1

Издание Paddock Magazine опубликовало список топ-100 самых влиятельных людей Формулы-1 в 2019 году. В него вошли семь действующих пилотов. Самое высокое место из них занимает пятикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, расположившийся на 21-м месте.

На 33-м месте идёт четырёхкратный чемпион мира, пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен занимает 44-е место. 49-е место у напарника Хэмилтона Валттери Боттаса. Новобранец «Феррари» Шарль Леклер расположился на 53-й строчке.

Чемпион мира сезона-2007 Кими Райкконен занимает 63-е место. Последним из действующих пилотов в рейтинге числится Даниэль Риккардо из «Рено», расположившийся на 72-м месте.

Лидером списка самых влиятельных людей в Формуле-1 является глава Liberty Media Чейз Кэри.