Призёрка Олимпиады Заварзина приняла участие в челлендже на «Сочи Автодроме»

На «Сочи Автодроме» завершился масштабный челлендж, который проводился на трассе на протяжении практически всей весны. Участие в нём принимали представители различных видов спорта. Последними на треке отметились призёрка Олимпийских игр Алёна Заварзина и её супруг, двукратный Олимпийский чемпион Вик Уайлд.

«Посмотрите, как круто сноубордисты Алёна Заварзина и Вик Уайлд завершили чемпионский челлендж, который проходил на «Сочи Автодроме» всю весну!

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Алёна Заварзина — бронзовый призёр Олимпиады-2014, приняла вызов капитана ФК «Сочи» Евгения Песегова и посоревновалась со своим мужем Виком Уайлдом в параллельном слаломе на лонгбордах. Конечно, соревноваться на сноуборде им было бы привычнее, но всё равно они справились с нашим испытанием мастерски, а после прокатились по треку Ф-1 на мощных «мерседесах», — гласит запись, размещённая на официальной странице сочинского автодрома в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице «Сочи Автодрома» в социальной сети.