Капитан ФК «Сочи» прошёл испытания на «Сочи Автодроме» и бросил вызов Заварзиной

АНО «Росгонки» совместно с представителями различных видов спорта продолжает проводить чемпионский челлендж на трассе Формулы-1. Капитан футбольного клуба «Сочи» Евгений Песегов принял участие в чемпионском челлендже. Футболист принял вызов легкоатлета Сергея Шубенкова. Песегов продемонстрировал мастерство с футбольным мячом прямо на трассе в Сочи.

После этого профессиональный инструктор автоспортивного комплекса на высокой скорости прокатил футболиста по гоночному треку.

«Это было очень круто, очень захватывающе! Советую всем хотя бы раз в жизни попробовать это! Приезжайте на «Сочи Автодром», катайтесь и получайте адреналин», — сказал Песегов.

Песегов выбрал для следующего челленджа известную сноубордистку Алёну Заварзину.

Запись можно посмотреть в сообществе «Сочи Автодром» во «ВКонтакте».