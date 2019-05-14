Капитан ФК «Сочи» прошёл испытания на «Сочи Автодроме» и бросил вызов Заварзиной

АНО «Росгонки» совместно с представителями различных видов спорта продолжает проводить чемпионский челлендж на трассе Формулы-1. Капитан футбольного клуба «Сочи» Евгений Песегов принял участие в чемпионском челлендже. Футболист принял вызов легкоатлета Сергея Шубенкова. Песегов продемонстрировал мастерство с футбольным мячом прямо на трассе в Сочи.
После этого профессиональный инструктор автоспортивного комплекса на высокой скорости прокатил футболиста по гоночному треку.
«Это было очень круто, очень захватывающе! Советую всем хотя бы раз в жизни попробовать это! Приезжайте на «Сочи Автодром», катайтесь и получайте адреналин», — сказал Песегов.
Песегов выбрал для следующего челленджа известную сноубордистку Алёну Заварзину.
Запись можно посмотреть в сообществе «Сочи Автодром» во «ВКонтакте».
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