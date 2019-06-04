Вильнёв считает, что провал Алонсо на «Инди-500» станет уроком для всех

19 мая в Индианаполисе прошла квалификация знаменитой гонки «Инди-500». По её результатам место на стартовой решётке не сумел себе обеспечить двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, который задолго до этапа декларировал цели завоевать «Тройную корону», а, соответственно, и победу на «Инди-500». Тем не менее, в нынешнем году испанец провалился. Чемпион мира Ф-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что горький опыт Алонсо станет уроком для всех.

«Уверен, это будет уроком для всех. Это, наверное, самая сложная гонка и они хотели выиграть её за один раз. Для победы нужно участвовать в чемпионате постоянно, ведь подготовить себя к таким трудностям, выступая раз в году, очень непросто», — приводит слова канадца SoyMotor.