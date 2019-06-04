Вильнёв считает, что провал Алонсо на «Инди-500» станет уроком для всех
19 мая в Индианаполисе прошла квалификация знаменитой гонки «Инди-500». По её результатам место на стартовой решётке не сумел себе обеспечить двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, который задолго до этапа декларировал цели завоевать «Тройную корону», а, соответственно, и победу на «Инди-500». Тем не менее, в нынешнем году испанец провалился. Чемпион мира Ф-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что горький опыт Алонсо станет уроком для всех.
«Уверен, это будет уроком для всех. Это, наверное, самая сложная гонка и они хотели выиграть её за один раз. Для победы нужно участвовать в чемпионате постоянно, ведь подготовить себя к таким трудностям, выступая раз в году, очень непросто», — приводит слова канадца SoyMotor.
- 4 июня 2019
-
19:40
-
18:49
-
17:51
-
16:26
-
15:54
-
14:53
-
14:17
-
13:12
-
12:08
-
11:23
-
10:34
-
09:32
-
00:44
-
00:15
- 3 июня 2019
-
22:52
-
21:54
-
21:38
-
19:43
-
18:26
-
17:37
-
17:06
-
16:39
-
16:28
-
15:48
-
13:44
-
12:48
-
11:15
-
11:05
-
09:35
-
01:02
-
00:27
- 2 июня 2019
-
23:45
-
21:46
-
20:49
-
18:48
Партнерский контент