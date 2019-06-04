Латифи в нынешнем сезоне выступит на тренировках на обеих машинах «Уильямса»

С 7 по 9 июня в Монреале будет проходить седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 нынешнего сезона Гран-при Канады. В ходе свободных тренировок 7 июня за рулём болида «Уильямса» поработает резервист британской команды Николас Латифи, для которого этап в Канаде является домашним. Спортсмен сядет в машину Роберта Кубицы.

Вместе с тем сообщается, что следующий шанс поработать с болидом нынешнего образца, дата которого не определена, будет предоставлен в болиде Джорджа Расселла, сообщает RaceFans. Это указывает на изменение подхода к тренировкам в Гроуве. В минувшем сезоне Роберт Кубица, будучи резервистом, неизменно работал с машиной Сергея Сироткина.

Напомним, ранее ходили слухи, что Латифи может заменить в «Уильямсе» Роберта Кубицу уже в ходе сезона. Но сам канадец опроверг эти слухи, напомнив, что для выступлений в Ф-1 ему не хватает баллов в суперлицензии.