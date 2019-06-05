Абитебуль: после уик-энда в Монако «Рено» настроен оптимистично

Руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от Гран-при Монако.

«Если только смотреть на воскресные результаты, невозможно составить полную картину уик-энда в Монако. Там у нас был потенциал, чтобы достигнуть более высокого результата. Можно посмотреть на то, как Риккардо находился на пятой позиции до того, как появилась машина безопасности после инцидента Шарля Леклера и Нико Хюлькенберга.

Тот уик-энд настраивает на оптимизм, улучшилась работа шасси, мы убедились в прогрессе силовой установки, пит-стопы были проведены по лучшим стандартам.

Теперь нужно нацеливаться в Канаде на результат, который соответствует нашему уровню выступления», — цитирует Абитебуля пресс-служба «Рено».