Абитебуль: после уик-энда в Монако «Рено» настроен оптимистично
Руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от Гран-при Монако.
«Если только смотреть на воскресные результаты, невозможно составить полную картину уик-энда в Монако. Там у нас был потенциал, чтобы достигнуть более высокого результата. Можно посмотреть на то, как Риккардо находился на пятой позиции до того, как появилась машина безопасности после инцидента Шарля Леклера и Нико Хюлькенберга.
Тот уик-энд настраивает на оптимизм, улучшилась работа шасси, мы убедились в прогрессе силовой установки, пит-стопы были проведены по лучшим стандартам.
Теперь нужно нацеливаться в Канаде на результат, который соответствует нашему уровню выступления», — цитирует Абитебуля пресс-служба «Рено».
Риккардо: за оптимизмом «Рено» стоят определённые данные
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