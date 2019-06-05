Риккардо: за оптимизмом «Рено» стоят определённые данные

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что оптимизм команды, связанный значительными обновлениями, обоснован. Во Францию «Рено» планирует привезти большое количество обновлений машины.

«За нашим оптимизмом стоят определённые данные. Мы действительно должны прибавить во многих аспектах. В то же время не хотелось бы слишком сильно забегать вперёд и говорить о чём-то раньше времени. Например, в Китае мы заняли 7-8 места в квалификации. Тогда мы думали, что после этого начнём резко прибавлять. Но после этого нам было нелегко.

Но реальность такова, что в нынешнем сезоне борьба в середине таблицы гораздо более плотная, чем в предыдущем. Многие команды прогрессируют. Надеюсь, что мы сможем не только выдерживать этот темп, но и оторваться от них. Но реальность такова, что в нынешнем сезоне будет сложнее, чем в предыдущем», — приводит слова Риккардо Motorsport.