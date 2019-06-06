Расселл: едем на «Зандворт» ради Ферстаппена

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал возвращение в календарь чемпионата мира Гран-при Нидерландов.
«Я люблю «Зандворт». С точки зрения чистых трасс, на которых можно поездить, этот автодром входит в пятёрку моих любимых. Однако в гонках там всё будет так же плохо, как и в Монако. Но все знают, чего ждать, когда мы едем в Монако или Австралию, все понимают, что количество обгонов будет ограничено. «Зандворт» добавится в этот список. Нам просто стоит принять этот факт.
Мы едем туда ради Макса Ферстаппена и голландских болельщиков. Но Формула-1 не была бы такой без поклонников, так что стоит ценить это. Это удивительная трасса. Я искренне надеюсь, что они не избавятся от гравия, потому что именно это делает трассу опасной для вылетов. Но это сделает гонки невозможными», — приводит слова Расселла F1i.
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