Абитебуль разочарован принятым лимитом в размере $ 175 млн

Сегодня, 7 июня, стало известно, что с 2021 года в Формуле-1 начнёт действовать лимит на расходы команд. Он будет составлять $ 175 млн. Сумма не будет включать в себя расходы на силовые установки, зарплаты пилотов, логистику и маркетинговую составляющую.

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал нововведение, признавшись, что он разочарован решением руководства чемпионата.

«Я разочарован. Это не новый старт. План заключался в том, чтобы сделать все команды прибыльными. Маленькие команды смогут ожидать часть суммы от $ 100 млн, но чтобы сгенерировать прибыль, необходимо будет найти спонсорские средства на сумму $ 150 млн, и многим это не удастся», — приводит слова Абитебуля Auto Motor und Sports.