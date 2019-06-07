Джовинацци потеряет пять мест на старте ГП Канады из-за замены коробки передач

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци потеряет на старте Гран-при Канады пять позиций. На машине итальянца меняют коробку передач, сообщает официальная страница команды в «Твиттере». О проблемах на болиде пилота стало известно в ходе второй тренировки. Они стали следствием аварии итальянца на первой практике. Тогда он врезался в стену в девятом повороте.

Напомним, нынешний сезон — первый полноценный для Джовинацци в Формуле-1. Пока он не набрал ни одного очка, в то время как его напарник по команде Кими Райкконен принёс «Альфа Ромео» 13 баллов.