Феттель — лучший по итогам третьей свободной практики ГП Канады, Квят — 10-й

В Монреале завершилась третья свободная практика Гран-при Канады. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у его напарника по команде Шарля Леклера, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятое время, его напарник Александер Албон стал четырнадцатым.
Формула-1. Гран-при Канады. Третья свободная практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,843
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,139
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,393
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,688
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,999
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,071
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,202
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,311
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,332
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,455
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,462
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,534
13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,556
14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,580
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,784
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,865
17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,354
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,123
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,583
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).
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