Ферстаппен: не ожидали, что кто-то врежется в стену. Не повезло

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё непопадание в третий сегмент квалификации Гран-при Канады. Голландец не смог завершить быстрый круг из-за аварии Кевина Магнуссена.



«Мы попробовали проехать на „медиуме“, но попали в некоторый трафик, поэтому круг не был идеальным. Так что, когда мы затем выехали на „софте“, всё выглядело хорошо, но затем был вывешен красный флаг.



Свободный выбор шин? Всегда лучше стартовать пятым или шестым на каких бы то ни было шинах, но ситуация такая, какая есть. Очень не повезло. Это означает, что завтра у нас будет больше работы», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.



«Мы не выехали раньше, потому что решили проехать на „софте“ один быстрый круг и не ожидали, что кто-то врежется в стену. Не повезло», — добавил голландец в интервью Sky Sports.