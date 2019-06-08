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Видео аварии Магнуссена, лишившей Ферстаппена и Квята шанса пройти в Q3

Видео аварии Магнуссена, лишившей Ферстаппена и Квята шанса пройти в Q3
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор аварии, в которую попал датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен в конце второго сегмента квалификации Гран-при Канады. Магнуссен задел стену на выходе из последнего поворота, после чего его болид отбросило в противоположную стену.

Сразу после аварии сессия была прервана красными флагами, что не позволило завершить свои быстрые круги никому из пилотов. В частности, шанса прибавить и пройти дальше лишились Макс Ферстаппен, Даниил Квят и напарник Магнуссена по «Хаасу» Ромен Грожан.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

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