Видео аварии Магнуссена, лишившей Ферстаппена и Квята шанса пройти в Q3
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор аварии, в которую попал датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен в конце второго сегмента квалификации Гран-при Канады. Магнуссен задел стену на выходе из последнего поворота, после чего его болид отбросило в противоположную стену.
Сразу после аварии сессия была прервана красными флагами, что не позволило завершить свои быстрые круги никому из пилотов. В частности, шанса прибавить и пройти дальше лишились Макс Ферстаппен, Даниил Квят и напарник Магнуссена по «Хаасу» Ромен Грожан.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
- 8 июня 2019
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