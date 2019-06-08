Леклер: поздравляю Феттеля, он заслужил этот результат
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Канады, поздравив напарника по команде Себастьяна Феттеля с завоеванием поула. Сам монегаск посетовал на проблемы с настройками.
«Не знаю, что произошло. Я испытывал трудности с машиной и настройками. В первом сегменте было тяжело, и мне нужно было поработать, чтобы попасть в настройки в третьем сегменте. Мои поздравления Феттелю, он заслужил этот результат. Надеюсь, что я со своей стороны покажу хорошую гонку. У нас хороший темп на длинных сериях. Надеюсь, завтра ничего не изменится и у нас получится гонка», — приводит слова Леклера BBC.
Шарль Леклер по итогам квалификации показал третье время. Между двумя пилотами «Скудерии» сумел вклиниться Льюис Хэмилтон.
- 8 июня 2019
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