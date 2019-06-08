Квят: доволен своими кругами и не слишком расстроен результатом

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Канады.



«Для нас это была достойная суббота, я был доволен своими кругами, так что не слишком расстроен результатом. Мы сделали машину лучше по сравнению с пятницей. Да, было бы приятно стартовать внутри топ-10, но нам не хватало пары десятых, чтобы комфортно туда попасть. Когда мы старались найти этот дополнительный темп, было ощущение, что чего-то не хватает. Так что, я думаю, попасть в третий сегмент было бы нелегко. Это неплохой результат, а гонка очень длинная, поэтому мы изучим все имеющиеся у нас варианты и сделаем всё, чтобы продвинуться завтра вперёд», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».