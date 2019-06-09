Хэмилтон выиграл Гран-при Канады благодаря штрафу Феттеля, Квят — 10-й

На трассе в Монреале завершилась гонка Гран-при Канады. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место осталось за гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем. Феттель физически финишировал первым в гонке, однако получил пять секунд штрафа за небезопасное возвращение на трассу после ошибки — Феттель заблокировал преследовавшего его Хэмилтона.

Третьим к финишу пришёл напарник Феттеля — Шарль Леклер. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 10-й позиции, за два круга до конца гонки опередив в борьбе за очковую зону Карлоса Сайнса. Его напарник Александер Албон не смог завершить гонку.



Формула-1. Гран-при Канады. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов

2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,658

3. Шарль Леклер («Феррари») +4,696

4. Валттери Боттас («Мерседес») +51,043

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +57/,655

6. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

8. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

10. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

11. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2 круга

18. Роберт Кубица («Уильямс») +3 круга

19. Александер Албон («Торо Россо») — не финишировал

20. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал.