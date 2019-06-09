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Хэмилтон выиграл Гран-при Канады благодаря штрафу Феттеля, Квят — 10-й

Хэмилтон выиграл Гран-при Канады благодаря штрафу Феттеля, Квят — 10-й
Авто / Формула-1 0

На трассе в Монреале завершилась гонка Гран-при Канады. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место осталось за гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем. Феттель физически финишировал первым в гонке, однако получил пять секунд штрафа за небезопасное возвращение на трассу после ошибки — Феттель заблокировал преследовавшего его Хэмилтона.

Третьим к финишу пришёл напарник Феттеля — Шарль Леклер. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 10-й позиции, за два круга до конца гонки опередив в борьбе за очковую зону Карлоса Сайнса. Его напарник Александер Албон не смог завершить гонку.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,658
3. Шарль Леклер («Феррари») +4,696
4. Валттери Боттас («Мерседес») +51,043
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +57/,655
6. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
8. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
10. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
11. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2 круга
18. Роберт Кубица («Уильямс») +3 круга
19. Александер Албон («Торо Россо») — не финишировал
20. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал.

Формула-1 2019. Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.27 км)
09 июня 2019 года, воскресенье. 21:10 МСК
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:29:07.084
2
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+3.658
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+4.696
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