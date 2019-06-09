Правильно ли судьи оштрафовали Себастьяна Феттеля?
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель лишился победы в гонке Гран-при Канады Формулы-1 из-за пятисекундного штрафа, вынесенного ему стюардами этапа. Стюарды посчитали, что Феттель после срезки поворота небезопасно вернулся на трассу, когда чуть не выдавил в стену преследовавшего его представителя «Мерседеса» британца Льюиса Хэмилтона.
«Чемпионат» предлагаем вам принять участие в опросе, посвящённом спорному решению стюардов. На ваш взгляд, справедливо ли Феттель получил наказание и тем самым лишился шанса на победу в гонке?
Если у вас не грузится опрос, вы можете его пройти по ссылке:
Правильно ли судьи оштрафовали Себастьяна Феттеля?
- 9 июня 2019
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