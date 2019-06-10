В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.



«Шины Даниэля были немного старее, чем у Нико, плюс ему пришлось бороться с парой быстрых машин, так что ясно, что его шины были не в слишком хорошей форме. Вероятно, У Нико был темп для обгона, но, честно говоря, мы сказали: „Нам нужен этот результат“. Он немного расстроен. И я понимаю, почему.



Мне не нравится делать такое, это не стиль нашей команды, мы не намерены часто такое применять. Я хотел удостовериться, что команда вернётся в игру. Пилоты тоже вернутся в игру, их собственную игру, со следующей недели. Но в этот уик-энд было важно максимально приблизиться к команде, которая всё ещё четвёртая, а это „Макларен“, — приводит слова Абитебуля Motorsport.