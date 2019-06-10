Боттас: я потерял гонку вчера в квалификации

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал четвёртый результат в гонке Гран-при Канады после старта с шестой позиции.



«Ошибка в квалификации дорого мне обошлась, из-за неё воскресенье стало очень сложным. У меня были проблемы с тем, чтобы обойти „Ред Булл“ и „Рено“ в начале гонки. Как только я приближался к машинам впереди, то мотор и тормоза начинали подходить к температурным границам, так что мне приходилось часто тормозить с помощью двигателя, а при такой ситуации сложно атаковать. К моменту, когда я наконец-то прошёл их, я потерял слишком много времени, чтобы побороться за место на подиуме.



Темп машины был хорошим, когда я оказывался в свободном пространстве, так что мы решили провести дополнительный пит-стоп, чтобы побороться за быстрейший круг на свежих шинах. Приятно получить лишнее очко за быстрейший круг, но в конечном счёте я потерял гонку вчера в квалификации. Думаю, мы можем ожидать ещё одного серьёзного сражения во Франции. На этой трассе длинные прямые, так что „Феррари“ должна быть снова быстра, но я с нетерпением жду борьбы», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».